ЕС не признал результаты выборов в Беларуси

Евросоюз введет санкции против значительного числа должностных лиц Беларуси

Европейский союз введет санкции против значительного числа должностных лиц Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита по ситуации в Беларуси.

Кроме того, он отметил, что ЕС не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями.

Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

С похожим заявлением после саммита выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Беларусь должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", — сказала она, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми".