ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта

ЕС не поддержит инициативу африканских лидеров по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция", - заявил он.
Ранее сообщалось о том, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса и лидеры еще пяти африканских стран совершат визит в Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Сегодня Рамапоса совершил визит в Украину.