ЕС не намерен переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT

Евросоюз пока не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк (РСХБ), к системе SWIFT.

Евросоюз пока не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк (РСХБ), к системе SWIFT.

Как передает Report, об этом "Известиям" заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после завершения конфликта в Украине.

Стано отметил, что единственным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является война, которая усугубила и без того серьезные проблемы международной продовольственной безопасности.

"Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей", - заключил представитель ЕС.