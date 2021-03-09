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ЕС назначил посредника для организации диалога между политическими силами в Грузии

ЕС назначил посредника для организации диалога между политическими силами в Грузии Председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией в Грузии.
В регионе
9 марта 2021 г. 05:02
ЕС назначил посредника для организации диалога между политическими силами в Грузии
Кристиан Даниэльсон

Председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник вечером пресс-служба Европейского совета.

Этот пост займет бывший глава представительства Еврокомиссии в Швеции Кристиан Даниэльсон.

"Председатель (Европейского совета Шарль) Мишель назначил Кристиана Даниэльсона своим личным представителем в политическом диалоге в Грузии при посредничестве ЕС. Мишель во взаимодействии с верховным представителем (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом) Боррелем поручил Кристиану Даниэльсону участвовать в поддерживаемых ЕС посреднических усилиях в Грузии для перезапуска политического диалога в Грузии в результате визита главы Евросовета в Тбилиси 1 марта", - сообщила пресс-служба, уточнив, что новый спецпредставитель и посредник отправится в Грузию в ближайшие дни.

В Тбилиси Даниэльсону предписано взаимодействовать с послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцеллом с целью преодоления нынешней политической нестабильности. Глава Евросовета и глава дипломатии ЕС призвали всех политических игроков Грузии начать диалог "ради стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, способной успешно продвигаться по своему проевропейскому пути".

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