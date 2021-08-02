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ЕС направит в Турцию три самолета для тушения лесных пожаров

ЕС направит в Турцию три самолета для тушения лесных пожаров Европейский союз (ЕС) направит три пожарных самолета для оказания помощи в тушении продолжающихся пожаров в Турции.
В регионе
2 августа 2021 г. 08:55
ЕС направит в Турцию три самолета для тушения лесных пожаров

Европейский союз (ЕС) направит три пожарных самолета для оказания помощи в тушении продолжающихся пожаров в Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на своей странице в Twitter написал комиссар ЕС по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич.

Ленарчич подчеркнул, что ЕС полностью солидарен с Турцией в связи с продолжающимися пожарами. Он поблагодарил Хорватию и Испанию за отправку трех противопожарных самолетов Canadair. Испания отправит два самолета, Хорватия - один.

По его словам, европейские власти постоянно контактируют с властями Турции по этому поводу. "Мы думаем о турецком народе, потерявшем своих близких, и о храбрых спасателях, которые делают все возможное, чтобы бороться со смертоносными пожарами. Мы готовы оказать дальнейшую помощь", - отметил он.

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Версия на английском языке European Union to send three firefighting planes to Turkey
Версия на азербайджанском языке Avropa Birliyi Türkiyəyə yangınsöndürmə təyyarələri göndərəcək

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