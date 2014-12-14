ЕС намекнул, что аресты в Турции могут повлиять на вступление в союз

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан опубликовали совместное заявление, в котором осудили задержание журналистов в воскресенье в Турции.

Ранее в воскресенье в результате рейдов турецкой полиции были задержаны 27 человек. Среди них главный редактор крупной турецкой газеты Zaman Экрем Думанлы, глава телеканала Samanyolu Хидайет Караджа, продюсеры этого телеканала Салих Аслан и Энгин Коч, сценарист телевизионных программ Макбуле Чам, а также бывший глава Стамбульского департамента полиции по борьбе с терроризмом Туфан Эргюдер и старшие офицеры полиции нескольких провинций. В письменном заявлении главного прокурора Стамбула Хади Салихоглу задержанные обвиняются в "создании террористической организации, подлоге и клевете", отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

ЕС выражает надежду на независимое и прозрачное расследование. "Эта операция противоречит европейским ценностям и стандартам, частью которых стремится стать Турция", — заявили политики.

По их словам, они выразят свою обеспокоенность на Совете Европы, где во вторник будет обсуждаться расширение ЕС, в том числе и включение в его состав Турции. "Мы напоминаем, что любой дальнейший шаг к принятию какой-либо страны-кандидата зависит от полного соблюдения закона и фундаментальных прав", — говорится в сообщении.