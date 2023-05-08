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ЕС может ввести санкции против компаний Китая и Ирана, помогающих России

ЕС может ввести санкции против компаний Китая и Ирана, помогающих России Евросоюз впервые собирается ввести ограничительные меры против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне СВО,
В регионе
8 мая 2023 г. 07:13
ЕС может ввести санкции против компаний Китая и Ирана, помогающих России

Евросоюз впервые собирается ввести ограничительные меры против китайских компаний, оказывающих поддержку России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

"Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала конфликта в Украине", - говорится в статье.

Согласно проекту нового пакета рестрикций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics и Sigma Technology.

Газета подчеркнула, что возможные ограничения со стороны Евросоюза, скорее всего, вызовут недовольство Пекина, стремящегося удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние". Утверждается, что ЕК также рассматривала возможность расширения перечня запрещенных к ввозу в Россию товаров.

При этом, согласно сообщению газеты, Евросоюз предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за помощь России. По данным издании, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya kömək edən Çin və İran şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

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