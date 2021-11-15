ЕС может ввести санкции против аэропорта "Минск" из-за миграционного кризиса

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против национального аэропорта "Минск", гостиницы "Минск" в ответ на ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против национального аэропорта "Минск", гостиницы "Минск" в ответ на ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.

Как передает Report, об этом пищет Financial Times.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции в отношении сирийской авиакомпании Cham Wings Airles, которая перевозит мигрантов. На фоне сообщений о возможных санкциях эта авиакомпания отменила рейсы в Минск.

Ранее сообщалось о намерении Брюсселя расширить санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.