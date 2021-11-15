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ЕС может ввести санкции против аэропорта "Минск" из-за миграционного кризиса

ЕС может ввести санкции против аэропорта "Минск" из-за миграционного кризиса Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против национального аэропорта "Минск", гостиницы "Минск" в ответ на ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.
В регионе
15 ноября 2021 г. 09:53
ЕС может ввести санкции против аэропорта Минск из-за миграционного кризиса

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против национального аэропорта "Минск", гостиницы "Минск" в ответ на ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.

Как передает Report, об этом пищет Financial Times.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции в отношении сирийской авиакомпании Cham Wings Airles, которая перевозит мигрантов. На фоне сообщений о возможных санкциях эта авиакомпания отменила рейсы в Минск.

Ранее сообщалось о намерении Брюсселя расширить санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

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Версия на английском языке EU may impose sanctions against Minsk airport due to migration crisis

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