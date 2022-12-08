О нас

ЕС может приостановить лицензии на вещание НТВ, РЕН ТВ, России 1 и Первого канала

ЕС может приостановить лицензии на вещание НТВ, РЕН ТВ, России 1 и Первого канала Евросоюз в рамках новых санкций намерен приостановить лицензии на трансляцию НТВ / "НТВ Мир", "РЕН ТВ", "России 1" и Первого канала.
В регионе
8 декабря 2022 г. 20:15
ЕС может приостановить лицензии на вещание НТВ, РЕН ТВ, России 1 и Первого канала

Евросоюз в рамках новых санкций намерен приостановить лицензии на трансляцию НТВ / НТВ Мир, РЕН ТВ, России 1 и Первого канала.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

По его данным, новые санкции могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическим и оборонным секторами.

Предполагается также расширить список подсанкционных товаров для авиационного и космического секторов, включив в него авиадвигатели и запчасти к ним, и распространить санкции на ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ NTV, REN TV, “Rossiya 1” və “Birinci kanal”ın yayım lisenziyalarını dayandıra bilər

Экслюзивные новости

Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi