ЕС может приостановить лицензии на вещание НТВ, РЕН ТВ, России 1 и Первого канала

Евросоюз в рамках новых санкций намерен приостановить лицензии на трансляцию НТВ / "НТВ Мир", "РЕН ТВ", "России 1" и Первого канала.

Евросоюз в рамках новых санкций намерен приостановить лицензии на трансляцию НТВ / НТВ Мир, РЕН ТВ, России 1 и Первого канала.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

По его данным, новые санкции могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическим и оборонным секторами.

Предполагается также расширить список подсанкционных товаров для авиационного и космического секторов, включив в него авиадвигатели и запчасти к ним, и распространить санкции на ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.