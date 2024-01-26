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ЕС может на следующей неделе согласовать выделение Киеву 50 млрд евро

ЕС может на следующей неделе согласовать выделение Киеву 50 млрд евро Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать выделение Киеву помощи в размере 50 млрд евро.
В регионе
26 января 2024 г. 13:32
ЕС может на следующей неделе согласовать выделение Киеву 50 млрд евро

Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать выделение Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

По его словам, выделение средств будет основано либо на договоренности всех 27 государств альянса, либо на "ином механизме". Ринкевичс отметил, что Украина должна получить эти деньги, а также выразил надежду на достижение компромисса со странами ЕС. По его словам, средства могут выделяться частями.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях сообщил о том, что альянс подписал контракт на 1,2 млрд доллара на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

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Версия на английском языке EU likely to agree on aid for Ukraine next week

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