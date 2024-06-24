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ЕС может лишить Грузию финансирования за закон об иноагентах

ЕС может лишить Грузию финансирования за закон об иноагентах Евросоюз готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен.
В регионе
24 июня 2024 г. 21:33
ЕС может лишить Грузию финансирования за закон об иноагентах

Евросоюз готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно, эти решения не требуют большинства голосов", - сказал Боррель, отметив, что Венгрия не поддерживает давления на Грузию.

Глава европейской дипломатии ранее заявлял, что Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс.

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 6 июня заявил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым в стране законом об иноагентах.

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