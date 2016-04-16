ЕС: Иранские санкции, связанные с правами человека, остаются в силе

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Глава внешенеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС заинтересован в разностороннем сотрудничестве с Ираном и поддерживает снятие санкций, связанных с выполнением ядерных договоренностей, но оставляет в силе санкции, которые были наложены на Исламскую республику за нарушения прав человека, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Могерини заявила, что в рамках однодневного визита в Тегеран обсудит с властями Ирана в том числе конфликт в Сирии.

На этой неделе Совет министров ЕС принял решение продлить до 13 апреля 2017 года санкции в отношении Ирана в связи с ситуацией с правами человека в этой стране.

В санкционном списке 82 человека и одно юридическое лицо. Меры предусматривают замораживание "финансовых активов" и запрет на въезд.

Помимо этого, Европейский союз наложил санкции на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано при подавлении протестных акций и для контроля за коммуникациями.