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    ЕС: Иранские санкции, связанные с правами человека, остаются в силе

    Могерини заявила, что в рамках однодневного визита в Тегеран обсудит с властями Ирана в том числе конфликт в Сирии

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Глава внешенеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС заинтересован в разностороннем сотрудничестве с Ираном и поддерживает снятие санкций, связанных с выполнением ядерных договоренностей, но оставляет в силе санкции, которые были наложены на Исламскую республику за нарушения прав человека, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Могерини заявила, что в рамках однодневного визита в Тегеран обсудит с властями Ирана в том числе конфликт в Сирии.

    На этой неделе Совет министров ЕС принял решение продлить до 13 апреля 2017 года санкции в отношении Ирана в связи с ситуацией с правами человека в этой стране.

    В санкционном списке 82 человека и одно юридическое лицо. Меры предусматривают замораживание "финансовых активов" и запрет на въезд.

    Помимо этого, Европейский союз наложил санкции на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано при подавлении протестных акций и для контроля за коммуникациями.

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