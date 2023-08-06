ЕС и Турция осенью обсудят вопрос упрощения визового режима

Вопрос об упрощении визового режима с Турцией будет обсужден осенью.

Вопрос об упрощении визового режима с Турцией будет обсужден осенью.

Как передает Report , об этом агентству IHA сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

"Мы не можем предсказать исход этих обсуждений. Турция продолжает оставаться страной-кандидатом и основным партнером во многих областях, представляющих взаимный интерес", - отметил он.

Оценивая шаги в краткосрочной перспективе в процессе членства Турции в ЕС, официальный представитель ЕС отметил, что отчет об отношениях между ЕС и Турцией, который будет представлен в Совет с целью продвижения на основе инструментов и вариантов, определенных Европейским советом, также будет обсуждаться осенью.