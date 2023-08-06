О нас

ЕС и Турция осенью обсудят вопрос упрощения визового режима

ЕС и Турция осенью обсудят вопрос упрощения визового режима Вопрос об упрощении визового режима с Турцией будет обсужден осенью.
В регионе
6 августа 2023 г. 14:46
ЕС и Турция осенью обсудят вопрос упрощения визового режима

Вопрос об упрощении визового режима с Турцией будет обсужден осенью.

Как передает Report, об этом агентству IHA сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

"Мы не можем предсказать исход этих обсуждений. Турция продолжает оставаться страной-кандидатом и основным партнером во многих областях, представляющих взаимный интерес", - отметил он.

Оценивая шаги в краткосрочной перспективе в процессе членства Турции в ЕС, официальный представитель ЕС отметил, что отчет об отношениях между ЕС и Турцией, который будет представлен в Совет с целью продвижения на основе инструментов и вариантов, определенных Европейским советом, также будет обсуждаться осенью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Türkiyəyə viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə: "Payızda müzakirə olunacaq"

Другие новости из категории

Избран новый глава Высшего государственного совета Ливии
Избран новый глава Высшего государственного совета Ливии
6 августа 2023 г. 16:03
Турецкие военные задержали четырех террористов РКК, пытавшихся пересечь госграницу
Турецкие военные задержали четырех террористов РКК, пытавшихся пересечь госграницу
6 августа 2023 г. 15:13
К тушению пожара в турецком Хатае привлечены вертолеты
К тушению пожара в турецком Хатае привлечены вертолеты
6 августа 2023 г. 13:57
Собянин сообщил об атаке беспилотника на Московскую область
Собянин сообщил об атаке беспилотника на Московскую область
6 августа 2023 г. 13:26
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть жертвы
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть жертвы
6 августа 2023 г. 11:59
Британская разведка: РФ потеряла в Украине не менее половины десантных войск
Британская разведка: РФ потеряла в Украине не менее половины десантных войск
6 августа 2023 г. 11:43
Генштаб ВСУ: Потери российской армии за сутки в Украине составили 590 человек
Генштаб ВСУ: Потери российской армии за сутки в Украине составили 590 человек
6 августа 2023 г. 10:55
Анкара прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате
Анкара прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате
6 августа 2023 г. 10:19
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Эрдоган обсудит с кабмином Турции встречу с Путиным
Эрдоган обсудит с кабмином Турции встречу с Путиным
6 августа 2023 г. 03:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi