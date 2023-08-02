ЕС и Турция обсудят обновление таможенного соглашения

Евросоюз (ЕС) и Турция обсудят обновление таможенного соглашения для восстановления доверия европейских партнеров и инвесторов.

Евросоюз (ЕС) и Турция обсудят обновление таможенного соглашения для восстановления доверия европейских партнеров и инвесторов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, сторонам необходимо решить ряд сложных вопросов.

Соглашение о таможенном союзе с ЕС предполагает единый внешний тариф на все промышленные товары. Оно не распространяется на услуги, госзакупки или сельское хозяйство за исключением переработанной сельскохозяйственной продукции.

Джентилони дважды за последние две недели встречался с главой Минфина Турции Мехметом Симшеком. По итогам встреч еврокомиссар заявил о том, что ему было интересно услышать позитивные заявления министра как об экономических планах правительства, так и об отношениях Турции с ЕС.

"Мы обсудим это с нашими командами после лета и посмотрим, возможно ли использовать эти новые сигналы из Турции", - уточнил он.

Bloomberg пишет, что высокопоставленные европейские чиновники приветствовали усилия Турции по восстановлению отношений с ЕС. В объединении считают, что эта страна привлекает иностранных инвесторов, чтобы помочь укрепить свою слабеющую экономику и покончить с кризисом, частично вызванным растущей инфляцией.