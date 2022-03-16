ЕС и Китай работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и Европой

Европейский союз (ЕС) и Китай совместно работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и ЕС.

Южный мультимодальный маршрут в рамках "Одного пояса и одного пути" принял первый железнодорожный груз из Китая в Азербайджан для последующей отправки в Турцию, Болгарию и Румынию.

Как сообщает Report со ссылкой на China Briefing, в связи с санкциями в отношении России и недоступностью портов, основной железнодорожный маршрут из Китая в ЕС сместился на юг с использованием Каспийского моря.

Данный маршрут охватывает порт Актау (Казахстан), оттуда грузы отправляются в Международный бакинский порт (Азербайджан), где затем по железнодорожным линиям они могут идти в Турцию и Черноморские порты с дополнительным дальнейшим доступом к портам с Болгарией и Румынией на юге ЕС.

Как указано в недельном обзоре издания, на этом маршруте по-прежнему существуют недостатки. Но они уже решаются, так как ЕС и Китай совместно работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и ЕС. К слову, это может быть примером того, что программа "Глобальные ворота" ЕС сотрудничают с "Одним поясом-одним путем" и дополняют друг друга, а не конкурируют.