ЕС и Иран договорились создать рабочую группу по вопросам нефтяной торговли

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз и Иран договорились создать рабочую группу по вопросам, связанным с обеспечением торговли нефтью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Тегеране еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете.

Каньете провел в субботу в Тегеране, в рамках усилий ЕС по сохранению ядерной сделки, переговоры с главой Организации по атомной энергетике Али Акбаром Салехи и министром нефти Бижаном Зангане.

"Мы работали над решением проблем, которые препятствуют нормальной торговле нефтью. Иранская сторона детально представила все вопросы, которые мы должны рассмотреть, включая финансовые проблемы, проблемы транспорта, страхования, хранения", — сообщил еврокомиссар после встречи с министром нефти Ирана.

По словам Каньете, "чтобы решить эти проблемы, мы решили создать рабочую группу по вопросам нефтяной торговли, и первое заседание прошло уже сегодня". Запись его выступления распространила пресс-служба Еврокомиссии.