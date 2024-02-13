ЕС и Армения обсудили возможность либерализации визового режима

ЕС и Армения обсудили возможность либерализации визового режима.

Европейский союз (ЕС) и Армения обсудили возможность либерализации визового режима.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросовета, данный вопрос обсуждался на встрече верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Арменией, а также обсудили приоритеты данного партнерства и возможность продвижения к более амбициозной повестке дня сотрудничества.

Боррель и Мирзоян также обсудили политический диалог и реформы, демократию, верховенство закона и права человека, аспекты экономического, торгового и отраслевого сотрудничества, а также вопросы миграции, мобильности и перспективы начала диалога по либерализации визового режима.

Арарат Мирзоян находится в Брюсселе с двухдневным рабочим визитом для участия в пятом заседании Совета партнерства ЕС-Армения.