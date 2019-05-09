ЕС, Франция, Германия и Великобритания обеспокоены решением Ирана по СВПД

Евросоюз, главы МИД Франции, Германии и Великобритании обеспокоены решением Ирана приостановить часть обязательств по соглашению по иранской ядерной программе (СВПД). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в их совместном заявлении.

"Мы с большим беспокойством отмечаем заявление, которое Иран сделал вчера в связи с его обязательствами по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)", - говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

Ранее Иран заявлял о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Рухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.