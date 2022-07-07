Bloomberg: ЕС блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро

Исполнительный орган Европейского Союза блокирует кредит в 1,5 млрд евро для Украины из-за опасений относительно финансовой надежности.
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Но в этом случае комиссия хочет обеспечить 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением о 1 млрд евро для Украины. По словам чиновников, которые отказались называть свои имена, комиссия выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.
Представитель комиссии сказал, что ЕС должен убедиться, что он может покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения, которые полагаются на то, что страны-члены ЕС или ЕИБ распределят часть дополнительных рисков, связанных с этими займами.