Эрсин Татар: Северный Кипр заинтересован в развитии связей со всеми тюркскими странами

Северный Кипр заинтересован в развитии отношений не только с Азербайджаном, но и с другими тюркскими государствами.

Северный Кипр заинтересован в развитии отношений не только с Азербайджаном, но и с другими тюркскими государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар в ходе встречи со студентами Университета ADA.

"Чтобы ознакомиться с нашей богатой историей и культурой в нашу страну приезжают туристы из Америки, Африки и ряда других стран. Северный Кипр расположен в сложной географии, имеет древнюю историю и переживал тяжелые войны. Мы неразрывно связаны с Турцией. Мы продолжаем борьбу и сегодня", - сказал он.

Татар напомнил, что Турция сегодня остается гарантом безопасности Северного Кипра.

Политик также отметил, что тесная дружба между президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым способствует еще большему углублению связей между турецким и азербайджанским народами.

"При поддержке Турции мы стали страной-наблюдателем в Организации тюркских государств. Сегодня мы заинтересованы в развитии отношений не только с Азербайджаном, но и с другими тюркскими государствами", - добавил он.