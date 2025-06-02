Ермак: В Стамбуле передали РФ список украинских детей, которых нужно вернуть на родину

Во время переговоров в Стамбуле Украина передала представителям России список украинских детей.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, речь о сотнях детей, которые депортированы в РФ.
"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России", - отметил он.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тыс. детей. Удалось вернуть более тысячи детей.