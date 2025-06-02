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Ермак: В Стамбуле передали РФ список украинских детей, которых нужно вернуть на родину

Ермак: В Стамбуле передали РФ список украинских детей, которых нужно вернуть на родину Во время переговоров в Стамбуле Украина передала представителям России список украинских детей.
В регионе
2 июня 2025 г. 17:42
Ермак: В Стамбуле передали РФ список украинских детей, которых нужно вернуть на родину

Во время переговоров в Стамбуле Украина передала представителям России список украинских детей.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, речь о сотнях детей, которые депортированы в РФ.

"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России", - отметил он.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тыс. детей. Удалось вернуть более тысячи детей.

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Версия на азербайджанском языке Yermak: İstanbulda vətənə qaytarılmalı olan ukraynalı uşaqların siyahısı Rusiyaya təhvil verilib

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