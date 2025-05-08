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Ермак: Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии

Ермак: Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.
В регионе
8 мая 2025 г. 11:09
Ермак: Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

Он также сообщил, что в переговорах приняли участие советник президента Франции Эмманюэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Ермак отметил, что украинская сторона во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру.

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Версия на английском языке President's Office: Kyiv holds talks with US and EU on 30-day ceasefire
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Kiyev: Trampın xüsusi nümayəndələri ilə 30 günlük atəşkəs barədə danışıqlar aparılıb

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