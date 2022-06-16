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Ермак: Украина передала европейским лидерам пакет санкционных предложений против РФ

Ермак: Украина передала европейским лидерам пакет санкционных предложений против РФ Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоханнисом завершилась.
В регионе
16 июня 2022 г. 17:42
Ермак: Украина передала европейским лидерам пакет санкционных предложений против РФ

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоханнисом завершилась.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

При этом он подчеркнул, что Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. "Европа сегодня вместе с Украиной", - отметил Эрмак.

Он также сообщил, что украинская сторона передала лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака.

"Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", - подчеркнул Ермак.

15.26

Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Зеленский поприветствовал европейских лидеров сразу после их визита в Ирпень.

После визита лидеров четырех стран в Ирпень Шольц отметил в Twitter, что город давно уже стал символом невообразимой жестокости, бессмысленного насилия.

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе это памятник - эта война должна закончиться", - написал Шольц.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski ilə Avropa İttifaqı liderlərinin görüşü başlayıb

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