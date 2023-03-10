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Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок

Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок Власти Украины все согласованные с ООН выполняют условия по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.
В регионе
10 марта 2023 г. 12:23
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок

Власти Украины все согласованные с ООН выполняют условия по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.

Как передает Report, об этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в соцсетях.

Ермак подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

По его словам, это является одним из пунктов представленной президентом страны "формулы мира".

"Мы выступаем за продление зерновой инициативы на неограниченный срок. Украина со своей стороны выполняет все, что мы согласовали с ООН и Турцией", - написал он.

Ермак также отметил, что Киев активно консультируется с постоянными и непостоянными членами Совбеза ООН с целью не допустить председательство России в Совете с апреля текущего года.

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Версия на английском языке Yermak: Ukraine insists on extending grain deal for indefinite period

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