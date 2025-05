Ермак: Украина готова к безоговорочному прекращению огня

Украина готова к миру и к длительному, безоговорочному прекращению огня.

Как передает Report, об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсети Х перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Мы скоординировали позиции перед предстоящей встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле. Мы также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне", - отметил он.

We coordinated positions ahead of the upcoming meeting between the Ukrainian and Russian delegations in Istanbul.



Ukraine is ready for peace and for a lasting, unconditional ceasefire. We are also prepared for meetings and negotiations at the highest level.