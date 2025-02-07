Ермак обсудил с Келлогом его визит в Украину

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил его визит в Киев.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил его визит в Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

"Обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным. Справедливый и устойчивый мир - приоритет для Украины", - отметил Ермак.

Кроме того, он сообщил, что с Келлогом обсудили ситуацию на фронте и вопрос безопасности гражданского населения Украины, а также о предстоящих встречах на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

По словам Ермака, украинская сторона на конференции представит свое видение завершения конфликта, но перед этим планирует провести консультации с США.