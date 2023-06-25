Ермак обсудил формулу мира с советниками из стран Европы, Африки и Востока

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками из более чем 10 стран. Они обсудили украинскую формулу мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками из более чем 10 стран. Они обсудили украинскую формулу мира.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Встреча с советниками по национальной безопасности и политическими советниками прошла в столице Дании - Копенгагене. На ней присутствовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.

Ермак отметил, что Украина еще раз представила советникам формулу мира, состоящую из 10 пунктов и основанную на принципах Устава ООН. Также был обсужден глобальный саммит мира. По словам главы ОП, потенциальным местом проведения может стать Украина.

"Первой я предложил Украину, как самый желаемый для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность принимать у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная Ассамблея ООН", - отметил он.