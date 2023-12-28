Ермак и Сиярто обсудили организацию встречи между лидерами Украины и Венгрии

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в четверг, 28 декабря. Они обсудили предстоящую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором О

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в четверг, 28 декабря. Они обсудили предстоящую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

"Работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", - написал Ермак в соцсетях.

На минувшей неделе Орбан принял приглашение Зеленского по поводу проведения переговоров. Это будет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны. Одной из тем для обсуждений станет вопрос вступления Украины в ЕС. Ранее Венгрия угрожала блокировать вступление Украины в ЕС.