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Ермак и Салливан обсудили вопрос усиления системы ПВО Украины

Ермак и Салливан обсудили вопрос усиления системы ПВО Украины Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте, а также вопрос усиления системы ПВО в ходе телефонного разговора.
В регионе
2 февраля 2024 г. 11:56
Ермак и Салливан обсудили вопрос усиления системы ПВО Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте, а также вопрос усиления системы ПВО в ходе телефонного разговора.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в соцсетях.

"Отметил результативность своей недавней встречи с и. о. первого заместителя госсекретаря США, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и заместителем помощника госсекретаря по Европе и Евразии Кристофером Смитом в Киеве", - заявил он.

Кроме того, Салливан поздравил украинскую сторону в связи с решением лидеров Евросоюза о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Он отметил, что администрация президента США ведет активный диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы достичь согласия по одобрению финансовой помощи для Украины.

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Версия на английском языке Yermak, Sullivan mull strengthening Ukraine’s air defense system

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