Ермак и Салливан обсудили помощь Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили меры поддержки Киева в зимний период.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили меры поддержки Киева в зимний период.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Стороны обсудили предоставление Украине поддержки для обеспечения прохождения зимнего периода", - говорится в сообщении. Ермак также поблагодарил собеседника за уже оказанную Киеву помощь.

Накануне стало известно, что власти США выделят более 53 млн долларов на закупку для Украины оборудования для энергосетей. Как сообщили в Госдепе, оборудование будет доставлено в Киев "в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму".