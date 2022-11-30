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Ермак и Салливан обсудили помощь Украине

Ермак и Салливан обсудили помощь Украине Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили меры поддержки Киева в зимний период.
В регионе
30 ноября 2022 г. 13:20
Ермак и Салливан обсудили помощь Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили меры поддержки Киева в зимний период.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Стороны обсудили предоставление Украине поддержки для обеспечения прохождения зимнего периода", - говорится в сообщении. Ермак также поблагодарил собеседника за уже оказанную Киеву помощь.

Накануне стало известно, что власти США выделят более 53 млн долларов на закупку для Украины оборудования для энергосетей. Как сообщили в Госдепе, оборудование будет доставлено в Киев "в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму".

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Версия на английском языке Yermak, Sullivan mull aid to Ukraine

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