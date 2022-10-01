Ермак: Будут ядерные войны с миллионными жертвами

"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая страна, которая его не имеет, будет стремиться приобрес

"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждая страна, которая не имеет ядерное оружие, будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся бесполезными. Дальше будут ядерные войны с миллионными жертвами".

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его убеждению, сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решимость и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии, ни ядерный шантаж.

"Одним из таких решительных шагов может стать заключение Киевского договора безопасности, рекомендации к которому недавно были представлены. В сентябре вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном был подготовлен набор рекомендаций на основе консультаций с международной группой экспертов. Мы призвали к разработке Киевского договора безопасности - документа о стратегическом партнерстве, которое объединяет Украину и ряд государств-гарантов", - сказал А.Ермак.

Он добавил, что принцип действия этого соглашения прост: безопасность Украины зависит прежде всего от способности защищаться: "Чтобы делать это эффективно, Украине нужна долгосрочная поддержка союзников. Он отметил, что этот договор направлен на оказание практической помощи в укреплении обороноспособности Украины".