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Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года

Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года Первые соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути к НАТО будут заключены до конца года.
В регионе
8 августа 2023 г. 13:24
Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года

Первые соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути к НАТО будут заключены до конца года.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он также отметил, что уже начаты переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

"Мы также договорились со всеми странами, которые присоединились к декларации, подписанной на саммите в Вильнюсе, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся", - сказал он.

Ермак выразил надежду на то, что "первые соглашения могут появиться уже к концу этого года".

"Эти гарантии безопасности как ПВО против грядущей мировой войны", - отметил он.

Напомним, что одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне согласится предоставить те или иные гарантии Украине.

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