Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года

Первые соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути к НАТО будут заключены до конца года.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он также отметил, что уже начаты переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.
"Мы также договорились со всеми странами, которые присоединились к декларации, подписанной на саммите в Вильнюсе, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся", - сказал он.
Ермак выразил надежду на то, что "первые соглашения могут появиться уже к концу этого года".
"Эти гарантии безопасности как ПВО против грядущей мировой войны", - отметил он.
Напомним, что одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне согласится предоставить те или иные гарантии Украине.