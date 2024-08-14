Ерликая: Турция готовит проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну

Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию.

Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявил... о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", - пишет издание.

Также министр отметил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, будут чипированы.

По словам главы МВД Турции, подделать эти удостоверения будет невозможно.