Ерликая: Турция готовит проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну

Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию.
Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.
"Министр внутренних дел Ерликая также объявил... о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", - пишет издание.
Также министр отметил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, будут чипированы.
По словам главы МВД Турции, подделать эти удостоверения будет невозможно.