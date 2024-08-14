О нас

Ерликая: Турция готовит проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну

Ерликая: Турция готовит проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию.
В регионе
14 августа 2024 г. 10:01
Ерликая: Турция готовит проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну

Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявил... о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", - пишет издание.

Также министр отметил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, будут чипированы.

По словам главы МВД Турции, подделать эти удостоверения будет невозможно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Ölkəyə giriş zamanı barmaq izinin alınması ilə bağlı layihə hazırlanır
Версия на английском языке Yerlikaya: Türkiye preparing project to take fingerprints upon entry into country

Самое читаемое

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
8 августа 2024 г. 02:49
На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор
На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор
8 августа 2024 г. 04:07
США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе
США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе
12 августа 2024 г. 22:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi