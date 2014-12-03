Ерлан Карин: Кыргызстан гораздо более готов к вступлению в ЕАЭС, нежели Армения

Астана. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Санкции Запада в отношении России оказывают влияние на Казахстан. Тем не менее, Казахстан не намерен отказываться от евразийской интеграции".

Об этом Report сообщил глава Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Ерлан Карин, комментируя перспективы Казахстана после вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Россия наш самый большой сосед и наши экономики очень связаны друг с другом", - отметил Е.Карин.

Комментируя вопрос о том, какой позитивный вклад в союз мог бы привнести Азербайджан в случае вступления в ЕАЭС, Е.Карин заявил, что Азербайджан имеет сильную экономику, а также играет большую роль в транспортной сфере: "Если бы Азербайджан вступил в союз, это расширило бы масштабы организации".

Е.Карин также затронул вопрос членства Армении в ЕАЭС: "Казахстан считает, что, чем больше стран примут участие в проекте, тем лучше, тем эффективнее будет интеграция. Однако страны должны быть готовы к этой интеграции. С этой целью мы поставили перед странами-кандидатами цели. На данный момент Кыргызстан является гораздо готовым к вступлению в союз, нежели Армения".