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Ерлан Аккенженов: Казахстан готов содействовать стабильности на мировом нефтяном рынке

Ерлан Аккенженов: Казахстан готов содействовать стабильности на мировом нефтяном рынке Казахстан готов продолжать совместные усилия по обеспечению стабильности на мировом рынке нефти.
В регионе
3 июня 2025 г. 21:30
Ерлан Аккенженов: Казахстан готов содействовать стабильности на мировом нефтяном рынке

Казахстан готов продолжать совместные усилия по обеспечению стабильности на мировом рынке нефти.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом Альгайсом в Астане.

“В ходе переговоров министр вновь подтвердил приверженность Казахстана историческому соглашению ОПЕК+ и готовность продолжать совместные усилия по обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке“, - отмечается в сообщении Минэнерго Казахстана.

Обе стороны высоко оценили результаты взаимодействия и достигнутые договоренности в рамках встречи "8 стран".

"Казахстан выразил готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с ОПЕК и государствами-участниками соглашения, подчеркнул свою приверженность укреплению стабильности на мировом рынке в интересах производителей, потребителей и мировой экономики в целом", - говорится в сообщении.

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