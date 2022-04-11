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Ericsson приостановит свою деятельность в России

Ericsson приостановит свою деятельность в России Шведская телекоммуникационная концерн Ericsson на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России.
В регионе
11 апреля 2022 г. 12:02
Ericsson приостановит свою деятельность в России

Шведская телекоммуникационная концерн Ericsson на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса на неопределенный срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск",- говорится в заявлении.

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