Ericsson приостановит свою деятельность в России

Шведская телекоммуникационная концерн Ericsson на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России.

Шведская телекоммуникационная концерн Ericsson на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса на неопределенный срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск",- говорится в заявлении.