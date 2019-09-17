​Ереванский суд оставил под арестом Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в ходе заседания оставил под арестом бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты Кочаряна в ходе судебного заседания представили ходатайство об освобождении их подзащитного под залог. "Мы представляем ходатайство об освобождении господина Кочаряна под залог, сумму залога оставляем на усмотрение суда", - отметил один из адвокатов экс-президента Айк Алумян.

Сам обвиняемый заявил, что в случае освобождения под залог он не собирается скрываться от следствия. "Само это слово, - что я могу "скрываться" от следствия, - для меня обидно", - отметил он.

Ранее, Конституционный суд Армении в ходе заседания объявил антиконституционной 35-ю статью Уголовного кодекса, на основании которой был арестован Кочарян.