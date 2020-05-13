Ереванский суд оставил под арестом экс-президента Армении

Суд общей юрисдикции Еревана в среду в ходе заседания отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, и оставил его под арестом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Айка Алумяна и Арама Орбеляна и оставить Кочаряна под арестом", - зачитала решение судья Анна Данибекян.