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Ереванский суд оставил под арестом экс-президента Армении

Ереванский суд оставил под арестом экс-президента Армении

Суд общей юрисдикции Еревана в среду в ходе заседания отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, и оставил его под арестом. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Айка Алумяна и Арама Орбеляна и оставить Кочаряна под арестом", - зачитала решение судья Анна Данибекян.

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