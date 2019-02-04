Сотрудники Ереванского госуниверситета проведут акцию протеста в связи с массовыми увольнениями

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По решению правительства Армении 450 сотрудников Ереванского государственного университета потеряют работу. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, все они получили уведомления об увольнении.

"Ученые наслаждаются плодами революции. В результате решения номер 1515 правительства Армении от 27 декабря 2018 года 450 сотрудников Ереванского государственного университета потеряют работу: я один из них. Вчера мы все получили уведомления о том, что с 31 марта мы освобождены от занимаемых должностей", - написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра образования и науки, сотрудник ЕГУ Ваграм Мкртчян

По его словам, сотрудники ЕГУ вместе с представителями других вузов 7 февраля собираются организовать протестное шествие от ЕГУ до Площади Республики.