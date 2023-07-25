Ереван, зажатый между Западом и Россией: карабахским армянам нужен хлеб, а не оружие - КОММЕНТАРИЙ

Похоже, инициатива Евросоюза по транспортировке гуманитарных грузов армянам в Карабахе была встречена в России с завистью. Кроме того, контроль Азербайджана над дорогой показывает, что она раскроет реальность о количестве и положении армян, проживающих в

Похоже, инициатива Евросоюза по транспортировке гуманитарных грузов армянам в Карабахе была встречена в России с завистью. Кроме того, контроль Азербайджана над дорогой показывает, что она раскроет реальность о количестве и положении армян, проживающих в Ханкенди.

Как передает Report, украинский политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир пишет в блоге censor.net , что вооруженные силы Армении, сохранившие свое присутствие в зоне контроля миротворцев в Карабахе, приняли меры и закрыли гуманитарный маршрут.

Создается впечатление, что Россия и незаконные военные формирования готовы уморить голодом армянское население Карабаха, чтобы продолжить поставки оружия.

Кушнир отмечает, что Владимир Путин пытается заморозить армяно-азербайджанский конфликт и сохранить свое военное присутствие на Южном Кавказе и в Восточной Европе по сценариям Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья.

"ЕС и США, которые являются посредниками в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, выступают за мирное соглашение на Южном Кавказе, но это не идет на пользу России, потому что лишит Путина его позиций в регионе и будет способствовать возможной ориентации Еревана на Запад", - подчеркнул обозреватель.

Статья обозревателя была опубликована в авторитетных изданиях Румынии, Болгарии, Латвии, Украины и Грузии. Комментарий Куршина был опубликован на румынском digi24.ro , болгарском sofiaglobe.com , латвийском la.lv , украинском censor.net , ukranews.com, novosti.politeka.net, kp.ua, грузинском Primetime.ge, newshub.ge.

Отметим, что доставка гуманитарной помощи в Ханкенди через Агдам была среди вопросов, обсуждавшихся на последней встрече, состоявшейся в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Азербайджанская сторона еще раз продемонстрировала гуманизм по отношению к армянским жителям Карабаха и выразила готовность всемерно поддерживать их. Сейчас мы наблюдаем самые острые реакции на эту инициативу. В этом вопросе опять же Россия действует исходя из своих интересов и с благословения миротворцев создает условия для протестов сепаратистских сил в Ханкенди.

Параллельно предлагается снабжение временно дислоцированных в Карабахе российских миротворцев по дороге Агдам-Ханкенди. Однако после встречи в Брюсселе армянская сторона вместе с россиянами выступают против доставки гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха, которая была представлена азербайджанской стороной и считается наиболее оптимальным вариантом. Кстати, предлагаемая официальным Баку дорога из Агдама в Ханкенди – это дорога, отвечающая самым высоким международным стандартам. Быстрое движение автомобилей обеспечивается короткой и комфортной дорогой. На этой дороге расположены современные объекты инфраструктуры. Иными словами, у армян не может быть никаких оправданий в этом отношении.

К сожалению, Москва и Ереван занимают в этом вопросе одинаковую позицию. Таким образом, будут обеспечены снабжением как армянские жители Карабаха, так и российские миротворцы. Это покажет, сколько армян на самом деле проживает в Ханкенди. Это не выгодно армянской и российской сторонам.

Напомним, согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, если ни одна из сторон не потребует вывода миротворцев из Карабаха 2025 года, то их пребывание в стране будет продлено еще на 5 лет.