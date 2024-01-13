Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз

В Армении заявили, что проект строительства дамбы на реке Араз, чтобы вернуть ее в прежнее русло, при необходимости согласовывается с Турцией.

В Армении заявили, что проект строительства дамбы на реке Араз, чтобы вернуть ее в прежнее русло, при необходимости согласовывается с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

"В настоящее время проводятся обсуждения по согласованию проектных документов с руководством пограничных войск РФ, при необходимости и с турецкой стороной. После их завершения начнутся строительные работы", - говорится в сообщении.

Согласно договору и проектным документам, продолжительность строительных работ составит 16 месяцев.

Стоимость постройки дамбы для возвращения реки Араз в прежнее русло составит около $1 млн.