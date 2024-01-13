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Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз

Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз В Армении заявили, что проект строительства дамбы на реке Араз, чтобы вернуть ее в прежнее русло, при необходимости согласовывается с Турцией.
В регионе
13 января 2024 г. 10:09
Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз

В Армении заявили, что проект строительства дамбы на реке Араз, чтобы вернуть ее в прежнее русло, при необходимости согласовывается с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

"В настоящее время проводятся обсуждения по согласованию проектных документов с руководством пограничных войск РФ, при необходимости и с турецкой стороной. После их завершения начнутся строительные работы", - говорится в сообщении.

Согласно договору и проектным документам, продолжительность строительных работ составит 16 месяцев.

Стоимость постройки дамбы для возвращения реки Араз в прежнее русло составит около $1 млн.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan Ankara ilə Araz çayı üzərində bənd tikintisi layihəsini razılaşdırır

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