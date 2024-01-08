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Ереван продолжает переговоры с Москвой о поставке вооружений

Ереван продолжает переговоры с Москвой о поставке вооружений Армения и Россия продолжают переговоры по решению вопроса о поставке вооружении в рамках подписанных соглашений.
В регионе
8 января 2024 г. 23:39
Ереван продолжает переговоры с Москвой о поставке вооружений

Армения и Россия продолжают переговоры по решению вопроса о поставке вооружении в рамках подписанных соглашений.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

"Переговоры с Россией ведутся о непоставленном вооружении. Начиная с 2021 года, Армения имела множество соглашений с Россией, по которым вооружение не было поставлено. По этим договорам переговоры продолжаются", - сказал он.

Григорян отметил, что новых соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве нет.

"Осуществляются обновления в рамках существующих договоров, вновь ведутся переговоры. Это означает, что по некоторым случаям договора обновляются, по другим случаям - финансовые вопросы решаются другими вариантами", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan Moskva ilə silah tədarükü ilə bağlı danışıqları davam etdirir

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