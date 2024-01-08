Ереван продолжает переговоры с Москвой о поставке вооружений

Армения и Россия продолжают переговоры по решению вопроса о поставке вооружении в рамках подписанных соглашений.

Армения и Россия продолжают переговоры по решению вопроса о поставке вооружении в рамках подписанных соглашений.

Как передает Report , об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

"Переговоры с Россией ведутся о непоставленном вооружении. Начиная с 2021 года, Армения имела множество соглашений с Россией, по которым вооружение не было поставлено. По этим договорам переговоры продолжаются", - сказал он.

Григорян отметил, что новых соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве нет.

"Осуществляются обновления в рамках существующих договоров, вновь ведутся переговоры. Это означает, что по некоторым случаям договора обновляются, по другим случаям - финансовые вопросы решаются другими вариантами", - добавил он.