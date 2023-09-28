Ереван предложил Москве соглашение для юридического решения по Римскому статуту

Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом на брифинге заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

"Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись. Текст был представлен несколько месяцев назад, в апреле. Мы ждем реакции коллег", - сказал он.

Что касается возможности ареста президента РФ Владимира Путина в случае визита в Армению, то, по словам Киракосяна, об этом речи идти не может, разговоры об этом "неразумны".

"Во-первых, действующие руководители стран наделены иммунитетом. А во-вторых, решения, которое основываются на статье 98 Устава Римского статута, были предложены нашим российским коллегам", - пояснил он.