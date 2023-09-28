О нас

Ереван предложил Москве соглашение для юридического решения по Римскому статуту

Ереван предложил Москве соглашение для юридического решения по Римскому статуту Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
В регионе
28 сентября 2023 г. 13:31
Ереван предложил Москве соглашение для юридического решения по Римскому статуту

Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом на брифинге заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

"Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись. Текст был представлен несколько месяцев назад, в апреле. Мы ждем реакции коллег", - сказал он.

Что касается возможности ареста президента РФ Владимира Путина в случае визита в Армению, то, по словам Киракосяна, об этом речи идти не может, разговоры об этом "неразумны".

"Во-первых, действующие руководители стран наделены иммунитетом. А во-вторых, решения, которое основываются на статье 98 Устава Римского статута, были предложены нашим российским коллегам", - пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Yerevan offers Moscow agreement for legal solution to Rome Statute

Самое важное

СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi