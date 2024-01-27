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Ереван предлагает Баку активизировать сотрудничество по вопросу без вести пропавших

Ереван предлагает Баку активизировать сотрудничество по вопросу без вести пропавших Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших лиц предлагает азербайджанской стороне активизировать сотрудничество.
В регионе
27 января 2024 г. 11:48

Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших лиц предлагает азербайджанской стороне активизировать сотрудничество.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

В межведомственной комиссии отметили, что готовы "сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судьбы лиц, которые числятся без вести пропавшими".

В ведомстве также подчеркнули, что Баку были переданы останки 140 азербайджанцев, умерших в 90-х годах.

"Армения, начиная с ноября 2020 года, передавала Азербайджану топографические материалы с указанием возможных мест захоронения тел 51 азербайджанца, погибшего в 44-дневной войне, а также около 50 человек, погибших в 90-х годах", – говорится в сообщении комиссии.

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