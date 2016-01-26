 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ереван оказался в снежной блокаде

    Снегопад в Ереване стал причиной закрытия дорог

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Снегопад в Ереване стал причиной закрытия дорог. 

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Армении. 

    Согласно информации, из-за снегопада передвижение автомобилей по магистрали Ереван-Гюмри не представляется возможным. 

    В Армении есть закрытые для проезда транспорта дороги.

    Закрыты дороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак, Верин Геташен-Мадина, Мастара-Ланджик (участок дороги Ереван-Гюмри), Ланджар-Лусашох, в направлении ряда сел Ширакской, Араоатской областей, перевал Варденяц.

    Сообщается, что дорога Степацминда (Грузия) - Ларс (Россия) закрыта для всех видов транспорта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi