​Ереван оказался в снежной блокаде

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Снегопад в Ереване стал причиной закрытия дорог.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Согласно информации, из-за снегопада передвижение автомобилей по магистрали Ереван-Гюмри не представляется возможным.

В Армении есть закрытые для проезда транспорта дороги.

Закрыты дороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак, Верин Геташен-Мадина, Мастара-Ланджик (участок дороги Ереван-Гюмри), Ланджар-Лусашох, в направлении ряда сел Ширакской, Араоатской областей, перевал Варденяц.

Сообщается, что дорога Степацминда (Грузия) - Ларс (Россия) закрыта для всех видов транспорта.