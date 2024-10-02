Ереван и Вашингтон согласовали направления сотрудничества в рамках модернизации системы безопасности Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и руководитель Европейско-Евразийского регионального центра Разведывательного управления Минобороны США Патрик Прайор на встрече в Ереване 2 октября обсудили направления сотрудничества между Арменией и

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и руководитель Европейско-Евразийского регионального центра Разведывательного управления Минобороны США Патрик Прайор на встрече в Ереване 2 октября обсудили направления сотрудничества между Арменией и США.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Совбез Армении.

Стороны, в частности, провели обмен мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня и наметили будущие направления сотрудничества "для модернизации системы безопасности Армении".

Также был затронут ряд вопросов региональной и глобальной безопасности.