Ереван и Лондон по итогам I заседания Стратегического диалога приняли совместное заявление

Армения и Великобритания будут укреплять сотрудничество в разных сферах в предстоящие годы.

Армения и Великобритания будут укреплять сотрудничество в разных сферах в предстоящие годы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении, принятом по итогам первого заседания Стратегического диалога между Арменией и Великобританией в Лондоне.

Великобритания поможет в оцифровке и модернизации общественных услуг в Армении, улучшении гендерного равенства в полиции.

Ереван и Лондон продолжат сотрудничество и в оборонной сфере. В частности, речь идет об обучении английскому языку служащих ВС, сотрудников МО и МВД, также пройдут курсы лидерства для офицерского состава и т.д.

Стороны рассчитывают в конце этого месяца провести шестой раунд переговоров между Генштабами Армении и Великобритании.