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Ереван и Лондон по итогам I заседания Стратегического диалога приняли совместное заявление

Ереван и Лондон по итогам I заседания Стратегического диалога приняли совместное заявление Армения и Великобритания будут укреплять сотрудничество в разных сферах в предстоящие годы.
В регионе
15 ноября 2023 г. 11:19
Ереван и Лондон по итогам I заседания Стратегического диалога приняли совместное заявление

Армения и Великобритания будут укреплять сотрудничество в разных сферах в предстоящие годы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении, принятом по итогам первого заседания Стратегического диалога между Арменией и Великобританией в Лондоне.

Великобритания поможет в оцифровке и модернизации общественных услуг в Армении, улучшении гендерного равенства в полиции.

Ереван и Лондон продолжат сотрудничество и в оборонной сфере. В частности, речь идет об обучении английскому языку служащих ВС, сотрудников МО и МВД, также пройдут курсы лидерства для офицерского состава и т.д.

Стороны рассчитывают в конце этого месяца провести шестой раунд переговоров между Генштабами Армении и Великобритании.

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Версия на английском языке Yerevan, London adopt joint statement following 1st Strategic Dialogue meeting

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