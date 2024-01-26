Эрдоган: Ждем скорейшего решения США по продаже F-16

Власти Турции ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Власти Турции ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Стамбуле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент США Джо Байден днем ранее уведомил Конгресс относительно F-16. Министр иностранных дел Хакан Фидан внимательно следит за процессом, госсекретарь Энтони Блинкен со своей стороны тоже отслеживает его. Надеемся на результат, который позволит начать процесс отправки в Турцию новых F-16, а также ремонта и обслуживания [состоящих на вооружении турецких ВС]", - сказал турецкий президент.

В четверг Эрдоган своим указом утвердил принятый 23 января парламентом ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО.