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Эрдоган: Ждем скорейшего решения США по продаже F-16

Эрдоган: Ждем скорейшего решения США по продаже F-16 Власти Турции ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16.
В регионе
26 января 2024 г. 16:02
Эрдоган: Ждем скорейшего решения США по продаже F-16

Власти Турции ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Стамбуле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент США Джо Байден днем ранее уведомил Конгресс относительно F-16. Министр иностранных дел Хакан Фидан внимательно следит за процессом, госсекретарь Энтони Блинкен со своей стороны тоже отслеживает его. Надеемся на результат, который позволит начать процесс отправки в Турцию новых F-16, а также ремонта и обслуживания [состоящих на вооружении турецких ВС]", - сказал турецкий президент.

В четверг Эрдоган своим указом утвердил принятый 23 января парламентом ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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Версия на английском языке Erdogan: Ankara waiting for delivery of F-16s to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ankara F-16-ların Türkiyəyə tədarükünü gözləyir"

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