Эрдоган: Ждем от США четкого ответа по вопросу передачи F-16

Турция надеется на положительный результат в вопросе передачи Анкаре истребителей F-16.

Турция надеется на положительный результат в вопросе передачи Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращению из Нахчыванской Автономной Республики.

"Сейчас мы ждем от США четкого ответа по этому вопросу. Мы надеемся, что без особых задержек мы получим ожидаемый положительный результат. Это свидетельствует о том, насколько важно быть самодостаточной страной с точки зрения оборонной промышленности... Поэтому мы начали производить собственные БПЛА. Теперь мы нуждаемся в F-16, поэтому стараемся создать истребитель следующего поколения", - отметил Эрдоган.