Эрдоган: Зерновая сделка успешно реализуется

Стамбульские договоренности по экспорту зерна из Украины успешно реализуются.

Стамбульские договоренности по экспорту зерна из Украины успешно реализуются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших во Львове трехсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Стамбульские договоренности по безопасному экспорту на международные рынки по Черному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и всем мире", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что успех "продуктовой сделки" создаст новые возможности для обеспечения стабильного мира, имея ввиду урегулирование в Украине.

Р.Т.Эрдоган также сообщил, что с 1 августа, когда был начат экспорт сельхозпродукции с Украины, вывезено порядка 625 тыс. тонн зерновых.