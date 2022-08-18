Эрдоган: Зерновая сделка успешно реализуется

Стамбульские договоренности по экспорту зерна из Украины успешно реализуются.
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"Стамбульские договоренности по безопасному экспорту на международные рынки по Черному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и всем мире", - сказал Эрдоган.
Он выразил надежду, что успех "продуктовой сделки" создаст новые возможности для обеспечения стабильного мира, имея ввиду урегулирование в Украине.
Р.Т.Эрдоган также сообщил, что с 1 августа, когда был начат экспорт сельхозпродукции с Украины, вывезено порядка 625 тыс. тонн зерновых.